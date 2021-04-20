В Калмыкии выявили "британский" штамм COVID-19

Почти 50 человек, контактировавших с зараженным, были изолированы

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Около 50 человек изолированы как контактные в связи с выявлением "британского" штамма коронавируса у медика в Калмыкии, сообщил "Интерфаксу" главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

"Выявлен один инфицированный этим более заразным штаммом. Известно, что он вызывает тяжелое течение болезни у более молодых людей. Очаг распространения инфекции локализован, изолированы родственники и пациенты медицинского работника, у которого обнаружен штамм, - всего 47 человек", - сказал Санджиев.

По данным оперативного штаба Калмыкии, в республике с начала пандемии инфицировано 20 298 человек (+9 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 11 зараженных, 331 скончался.

Накануне, 19 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ выявили около 200 образцов британского и свыше 20 образцов южноафриканского штаммов коронавируса выявили, в стране описываются и собственные мутации.