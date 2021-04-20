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МИД России отказался считать высылку дипломата РФ с Украины симметричной мерой

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Россия оставляет за собой право на ответные меры в связи с высылкой российского дипломата с Украины, заявили во вторник в МИД РФ.

"Принимая во внимание все обстоятельства дела, МИД России не может рассматривать высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

В МИД РФ сообщили, что "выражают решительный протест в связи с очередным недружественным шагом украинской стороны". "Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций", - заявили в дипведомстве.

На Смоленской площади обратили внимание на то, что "Киев попытался представить письменную ноту об объявлении persona non grata советника посольства России в качестве симметричного ответа на устное объявление о нежелательности пребывания на территории РФ консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге".

"Подобный подход абсолютно неприемлем. Украинскому консулу было рекомендовано покинуть Россию, после того как он был задержан с поличным при совершении противоправных действий. Он пытался приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах", - отметили в МИД РФ.

Накануне МИД Украины направил ноту об объявлении одного из советников посольства РФ в Киеве нежелательным лицом (persona non grata) в связи с деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом. "Он должен покинуть территорию нашего государства в течение 72 часов. Сейчас также решается вопрос возвращения в Украину украинского консула из Санкт-Петербурга", - сказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

Ранее в ФСБ РФ сообщили о задержании в Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка якобы при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов. Замглавы МИД Украины Енин назвал действия ФСБ в отношении Сосонюка провокацией.

МИД РФ Украина

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