Украина вышлет российского дипломата по принципу взаимности

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В ближайшее время Министерство иностранных дел Украины объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины. Об этом заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

"Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение с Украиной. Ответ нашего государства на эту провокацию не замедлит", - сказал Николенко, комментируя объявление сотрудника посольства Украины в России персоной нон грата.

Он назвал высылку сотрудника посольства Украины в РФ "очередной провокацией российской стороны против сотрудников украинских дипломатических учреждений в России". Николенко добавил, что такое действие не имеет под собой никаких причин и лишено логики.

Ранее в МИД РФ сообщили, что сотрудник посольства Украины в России объявлен персоной нон грата и ему предстоит покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля. В МИД РФ указали, что сделали это на основе принципа взаимности в ответ на действия Украины, 19 апреля объявившей персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Киеве.

17 апреля в ФСБ РФ сообщили о задержании в Санкт-Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка. По данным службы, консул был задержан при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов. Позднее МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию России. В свою очередь в МИД Украины сообщили, что в ответ старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть территорию Украины.