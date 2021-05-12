Мишустин выступил против закрытия выезда из РФ в связи с коронавирусом

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин против закрытия выезда россиян из страны в связи с коронавирусом, поскольку это будет ограничением свободы передвижения.

"Я хочу сказать, что ограничение свободы передвижения наших граждан - это, наверное, не совсем правильный путь. Мало ли по каким причинам человек захочет, в том числе, и отдохнуть где-то", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов.

Так премьер отреагировал на предложение парламентария закрыть выезд россиян за границу на отдых в связи с пандемией коронавируса, и таким образом решить вопрос их отдыха внутри страны.

По словам Мишустина, такая мера может снизить конкуренцию. "Все-таки мы должны делать в первую очередь хорошие, качественные инфраструктурные объекты, гостиницы, объекты туризма, чтобы нам захотелось туда поехать", - сказал он.

В России много замечательных мест, отметил премьер, где люди проводят время с удовольствием не в связи с ограничениями, а потому, что там хорошо.

"Мы конечно же стремимся, чтобы у нас были лучшие условия, предстоит огромная работа", - сказал Мишустин, выразив надежду на то, что национальный проект в сфере туризма позволит все это реализовать.

"Задача завоевать нашего потребителя не ограничениями, а качеством", - отметил российский премьер.