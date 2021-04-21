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Уголовное дело завели на Сахалине после ДТП с пассажирским автобусом

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили следователи по факту произошедшего 19 апреля недалеко от Южно-Сахалинска дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом, в котором пострадали 11 человек, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Сахалинской области.

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"По факту съезда в кювет пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей). По предварительным данным установлено, что водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Южно-Сахалинск-Новотроицкое, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в кювет по ходу движения, в результате чего 11 пассажиров автобуса получили травмы", - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства ДТП, "будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности пассажирских перевозок, а также приняты меры профилактического характера".

Как сообщалось, ДТП произошло рано утром 19 апреля недалеко от Южно-Сахалинска. Областной Минздрав в тот день сообщил, что госпитализировали одного пассажира, еще трое - проходили обследование для исключения возможных травм. Предварительной причиной ДТП тогда назвали скользкую дорогу из-за снегопада.

Сахалин в ночь на 19 апреля оказался под влиянием очередного циклона, на юге острова, в том числе в Южно-Сахалинске, ночью и утром 19 апреля была метель с мокрым снегом, на дорогах отмечался гололед.

Южно-Сахалинск

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