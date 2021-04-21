Минэкономразвития не увидело инфляционных рисков в послании

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Расходы бюджетных средств, которые повлечет выполнение обещаний из послания президента Федеральному Собранию, не несут дополнительных рисков для инфляции, заявил "Интерфаксу" глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы на сегодняшний момент такого (рисков - ИФ) не видим", - ответил министр на соответствующий вопрос.

Глава Минфина Антон Силуанов оценил расходы на меры, предложенные Владимиром Путиным, примерно в 400 млрд рублей за два года.

Решетников также осообщил, что правительство повысит прогноз по инфляции на 2021 год.

"Мы изменили прогноз, он сейчас в правительстве. Там несколько изменилось. Чуть-чуть повыше сделали", - сказал он, комментируя ожидания по инфляции.

Действующий прогноз правительства по инфляции на 2021 год, представленный в сентябре 2020 года, предусматривает инфляцию в 3,7%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 19 марта заявила, что инфляция в 2021 году окажется выше цели в 4% (действующий интервальный прогноз ЦБ - 3,7-4,2%, в пятницу ЦБ его уточнит).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце марта, по инфляции на 2021 год резко вырос по сравнению с опросом месячной давности - до 4,2% (с 3,8%).