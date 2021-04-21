Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:25Заразились
на 21.04В России 4 727 125+8 271В мире 142 946 244+847 824

Минэкономразвития не увидело инфляционных рисков в послании

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Расходы бюджетных средств, которые повлечет выполнение обещаний из послания президента Федеральному Собранию, не несут дополнительных рисков для инфляции, заявил "Интерфаксу" глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Послание президента

"Мы на сегодняшний момент такого (рисков - ИФ) не видим", - ответил министр на соответствующий вопрос.

Глава Минфина Антон Силуанов оценил расходы на меры, предложенные Владимиром Путиным, примерно в 400 млрд рублей за два года.

Решетников также осообщил, что правительство повысит прогноз по инфляции на 2021 год.

"Мы изменили прогноз, он сейчас в правительстве. Там несколько изменилось. Чуть-чуть повыше сделали", - сказал он, комментируя ожидания по инфляции.

Действующий прогноз правительства по инфляции на 2021 год, представленный в сентябре 2020 года, предусматривает инфляцию в 3,7%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 19 марта заявила, что инфляция в 2021 году окажется выше цели в 4% (действующий интервальный прогноз ЦБ - 3,7-4,2%, в пятницу ЦБ его уточнит).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце марта, по инфляции на 2021 год резко вырос по сравнению с опросом месячной давности - до 4,2% (с 3,8%).

Минэкономразвития Максим Решетников Владимир Путин Банк России

Новости по теме

Новости

Впервые в РФ за репосты в соцсети задержали академика РАН

Впервые в РФ за репосты в соцсети задержали академика РАН

Рыжкову грозит до 10 суток ареста за организацию акции

Киру Ярмыш задержали за твит от 18 апреля

Киру Ярмыш задержали за твит от 18 апреля
Послание президента

Послание Путина. Основные тезисы

Послание Путина. Основные тезисы

Заместителя посла США в Москве вызвали в МИД РФ

Заместителя посла США в Москве вызвали в МИД РФ
Послание президента

Путин назвал меры по оздоровлению нации и решению демографических проблем. Обобщение

Путин назвал меры по оздоровлению нации и решению демографических проблем. Обобщение

Первый полк с новыми ракетами "Сармат" встанет на дежурство в 2022 году

Первый полк с новыми ракетами "Сармат" встанет на дежурство в 2022 году
Послание президента

Путин поручил дать возможность иностранцам за четыре дня оформить визу в РФ

Политик Владимир Рыжков задержан в Москве

Политик Владимир Рыжков задержан в Москве
Послание президента

Путин предупредил организаторов провокаций против РФ о последствиях

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');