Путин призвал ускорить введение ответственности собственников предприятий за вред экологии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, поручил ускорить принятие законопроекта о финансовой ответственности собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда экологии.

Для примера ситуаций, в которых это необходимо, он назвал аварию на ТЭЦ-3 в Норильске, где на землю и вреки вылилось 21 тонны солярки, и Усолье-Сибирское, где на заброшенной площадке "Усольехимпрома" приходится ликвидировать загрязнение.

"Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок. Такой подход очень простой. Как он звучит: "Получил прибыль за счет природы - убери за собой". Здесь нужно действовать жестко. Росприроднадзор, другие контролирующие органы должны выполнять возложенные на них обязанности", - сказал он.

Соответствующий законопроект, подготовленный по поручению Путина, Минприроды внесло в правительство в январе 2021 года. Он вводит обязанность компаний и индивидуальных предпринимателей устранять последствия негативного воздействия их предприятий на экологию перед их консервацией или ливкидацией или перед банкротством.

Законопроект затрагивает предприятия, отнесенные по степени негативного воздействия на окружающую среду к I и II категориям, которые являются производственными объектами I и II классов опасности. На таких объектах производятся или хранятся химические вещества, в том числе токсичные и высокотоксичные, черные и цветные металлы.