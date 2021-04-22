Суд в Казани рассмотрит 23 дела после акции 21 апреля

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Вахитовский суд Казани в четверг поступило 23 административных дела в отношении участников несогласованной акции 21 апреля в поддержку Алексея Навального, сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Салова. Пока суд не успел рассмотреть ни одного.

21 апреля этот же суд арестовал на 20 суток сторонника Навального Андрея Бояршинова. Его признали виновным в повторном нарушении законодательства о митингах (ч.8 ст.20.2 КоАП ).

Вечером в среду сторонники Навального сначала планировали митинг на площади Тысячелетия у стен Казанского Кремля. Акцию не согласовали. Позднее протестующие собрались на центральной площади Тукая рядом с пешеходной улицей Баумана и прошли до площади Свободы, где расположен Дом правительства.

Союз журналистов России позднее сообщил, что среди задержанных оказался корреспондент "Коммерсанта" Глеб Меркин, у которого были жилет, бейдж и редакционное задание.