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Суд в Казани рассмотрит 23 дела после акции 21 апреля

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Вахитовский суд Казани в четверг поступило 23 административных дела в отношении участников несогласованной акции 21 апреля в поддержку Алексея Навального, сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Салова. Пока суд не успел рассмотреть ни одного.

21 апреля этот же суд арестовал на 20 суток сторонника Навального Андрея Бояршинова. Его признали виновным в повторном нарушении законодательства о митингах (ч.8 ст.20.2 КоАП ).

Вечером в среду сторонники Навального сначала планировали митинг на площади Тысячелетия у стен Казанского Кремля. Акцию не согласовали. Позднее протестующие собрались на центральной площади Тукая рядом с пешеходной улицей Баумана и прошли до площади Свободы, где расположен Дом правительства.

Союз журналистов России позднее сообщил, что среди задержанных оказался корреспондент "Коммерсанта" Глеб Меркин, у которого были жилет, бейдж и редакционное задание.

Акции в поддержку Навального в России и в мире

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Москва
Казань Татарстан Алексей Навальный Вахитовский суд МВД Андрей Бояршинов

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