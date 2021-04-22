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Суд в Волгограде рассмотрит восемь дел после акции 21 апреля

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Волгограда зарегистрировал восемь административных дел участников несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла 21 апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

"Все привлекаемые лица - мужчины в возрасте от 18 до 36 лет, проживающие на территории Волгограда и Волгоградской области", - говорится в сообщении.

На них поставили протоколы о нарушении установленного порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Им грозит штраф от 10 000 до 20 000 рублей или до 40 часов обязательных работ.

21 апреля вечером в ряде городов России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального.

Акции в поддержку Навального в России и в мире

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МоскваМоскваСанкт-ПетербургВладивостокУлан-УдэМельбурн, АвстралияСанкт-ПетербургМоскваРим, ИталияНовосибирскБерлин, ГерманияМоскваВладивостокЛондонМосква
Москва
Волгоград Центральный суд Алексей Навальный

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