Экс-главу Серпуховского района Шестуна отправили колонию в Бежецке

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, осужденный на 15 лет по делу о коррупции, отправлен в исправительную колонию №6 города Бежецк в Тверской области, сообщила "Интерфаксу" его супруга.

"Спустя полтора месяца после перевода его из столичного изолятора "Матросская тишина" в СИЗО-1 города Твери и его пребывания в тюремной больнице Торжка, стало известно о его переводе в исправительную колонию строгого режима старинного русского города Бежецк", - сказала "Интерфаксу" Юлия Шестун.

По словам супруги, Шестун "несколько удивлен отсутствием в ИК горячей воды".

На этапе в колонию Шестун находился в СИЗО-1 Твери, где объявил голодовку и неоднократно заявлял о нарушении его прав и прав других заключенных.

В 2020 году Шестун был приговорен к 15 годам колонии строгого режима за коррупцию.

По данным СКР, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании, в результате чего бюджету был причинен ущерб в размере более 64,5 млн руб.

Кроме того, как установило следствие, глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму более 9,9 млн руб.