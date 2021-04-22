Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:21Заразились
на 22.04В России 4 736 121+8 996В мире 143 842 820+889 975

Экс-главу Серпуховского района Шестуна отправили колонию в Бежецке

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, осужденный на 15 лет по делу о коррупции, отправлен в исправительную колонию №6 города Бежецк в Тверской области, сообщила "Интерфаксу" его супруга.

"Спустя полтора месяца после перевода его из столичного изолятора "Матросская тишина" в СИЗО-1 города Твери и его пребывания в тюремной больнице Торжка, стало известно о его переводе в исправительную колонию строгого режима старинного русского города Бежецк", - сказала "Интерфаксу" Юлия Шестун.

В РоссииЭкс-глава подмосковного района Шестун стал фигурантом дела об угрозах судуЧитать подробнее

По словам супруги, Шестун "несколько удивлен отсутствием в ИК горячей воды".

На этапе в колонию Шестун находился в СИЗО-1 Твери, где объявил голодовку и неоднократно заявлял о нарушении его прав и прав других заключенных.

В 2020 году Шестун был приговорен к 15 годам колонии строгого режима за коррупцию.

По данным СКР, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании, в результате чего бюджету был причинен ущерб в размере более 64,5 млн руб.

Кроме того, как установило следствие, глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму более 9,9 млн руб.

Александр Шестун ФСИН Бежецк Тверская область

Новости по теме

Новости

Решение о выводе войск из ЮВО и ЗВО приблизило индекс Мосбиржи к 3600 пунктам

Москалькову переназначили на пост российского омбудсмена

Бывший сотрудник ФСБ Черкалин приговорен к семи годам колонии

Шойгу объявил о завершении проверки войск Южного и Западного округов

Шойгу объявил о завершении проверки войск Южного и Западного округов

Первые несколько человек арестованы в Петербурге за акцию 21 апреля

Первые несколько человек арестованы в Петербурге за акцию 21 апреля

Госдума приняла закон об отмене "дня тишины" при многодневном голосовании

Пандемия коронавируса

Эксперт не ждет новой волны COVID из-за выявляемых в РФ штаммов

Эксперт не ждет новой волны COVID из-за выявляемых в РФ штаммов

Лукашенко прибыл в Россию

ПАСЕ потребовала освободить Навального до 7 июня

МВД запретило въезд 122 иностранцам за участие в протестах в Москве

МВД запретило въезд 122 иностранцам за участие в протестах в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');