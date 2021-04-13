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Экс-глава подмосковного района Шестун стал фигурантом дела об угрозах суду

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, осужденный за коррупцию, стал фигурантом нового уголовного дела.

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"Следователь ГСУ СК по Московской области Кобыляцкий 6 апреля 2021 года посетил меня в тюремной больнице Торжка с целью ознакомить с постановлением о возбуждении уголовного дела на меня по ч. 1 ст. 296 (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия), ч. 2 ст. 297 (неуважение к суду), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)", - говорится в сообщении в фейсбуке Шестуна.

В нем отмечается, что экс-чиновнику вменяется "неоднократное публичное высказывание угрозы вреда здоровью, применении ножа как самой судье Юферовой Т.В., так и ее родственникам, гособвинителю Суховой и судебному приставу Кизилеву".

Шестун считает доводы следствия необоснованными, поскольку приговор в его отношении "неправосудный".

В декабре 2020 года Подольский городской суд приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 49 млн руб. и на восемь лет лишил его права занимать должности на службе в органах власти. Кроме того, суд удовлетворил иск к Шестуну о возмещении вреда на 64,5 млн руб.

Экс-глава Серпуховского района был признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

Согласно фабуле дела, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании и причинил ущерб бюджету в размере более 64,5 млн руб. Кроме того, по версии обвинения, глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму более 9,9 млн руб.

Шестун, арестованный летом 2018 года, отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным.

Александр Шестун

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