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"Аэрофлот" пожаловался на систему распределения субсидий на дальневосточные рейсы

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" пожаловалась на систему распределения субсидий на авиаперевозки с Дальнего Востока в центральную часть РФ.

"Не в упрек Минтрансу, а, наверное, скажем так, бюджетной политике: ежегодно мы запрашиваем один лимит, а получаем обычно в четыре раза меньше. В этом году дошли до того, что мы получили меньше других компаний. Как это произошло, вообще непонятно", - заявил директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов на совещании по авиаперевозкам в Совете Федерации в четверг.

Отдельно проблемой, по его словам, является то, что субсидии поступают всегда без предупреждения. Это приводит к тому, что компания вынуждена тут же открывать продажи, а люди бегут в кассы, чтобы успеть купить билеты по льготному тарифу, скапливаясь в большие очереди.

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"Комментарий о том, что люди занимают в 3 часа ночи очереди и жгут костры. Мы не раз говорили о том, что деньги должны прийти и распределены быть, условно говоря, хотя бы за месяц до наступления периода продаж перевозок. Тем не менее, деньги мы получаем в самый неожиданный момент, то есть, они просто падают на голову без предупреждения, - сказал Батанов. - В этом году мы все пошли праздновать Новый год - и 31 декабря упал договор. А это значит, что ты немедленно должен открыть продажи, потому что когда деньги есть, а продажи нет - понятно, что депутаты начнут бить в колокола. В результате 2 января мы приняли решение открывать продажи, а костры все равно появились, несмотря ни на что".

Очереди с "кострами" появляются также из-за того, что нет продаж через интернет, добавил Батанов.

"Технологически "Аэрофлот" и другие перевозчики, естественно, готовы, но для этого нужно не только сопряжение с госуслугами, а, как я понимаю, нужны изменения в нормативную правовую базу, чтобы использовать эти данные, обеспечение конфиденциальности", - сказал он.

Как сообщалось, в этом году "Аэрофлот" распродал все субсидируемые билеты на Дальний Восток за 11 дней. Продажи сопровождались ажиотажным спросом дальневосточников: некоторые из них занимали очередь в кассы в пять утра и подолгу стояли на морозе. В некоторых офисах продаж наблюдались потасовки.

Иван Батанов Аэрофлот Дальний Восток

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