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В Госдуме предложили узаконить решения корпоративных online-собраний

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, расширяющий возможности дистанционного участия в online-собраниях организаций.

Согласно законопроекту, при дистанционном собрании обязательно потребуются достоверная аутентификация участников и их решений. Способы проведения очного собрания (офлайн и онлайн) также можно сочетать, тогда они будут считаться смешанным форматом собрания.

Уточняется, что голосование при дистанционном формате может осуществляться как непосредственно (поднятие руки, вставание, произнесение нужного слова), так и опосредованно, например, нажатием кнопки или выбором варианта в программе.

Соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что "нормы законопроекта распространяются на принятие решений собраниями любых гражданско-правовых сообществ, в том числе собраниями акционеров, участников хозяйственных обществ и товариществ, советов директоров (наблюдательных советов), попечительских советов, правлений юридических лиц".

Это также касается собраний, конференций и съездов различных некоммерческих организаций, коллективов сособственников, в том числе сособственников недвижимости, собственников земельных долей; собраний кредиторов в банкротстве и других.

"Предлагаемые изменения продиктованы все большим распространением дистанционных форматов, и не только в связи с пандемией, но и в силу удобства таких технологий", - добавил Крашенинников.

Он отметил, что "в настоящее время, если участие в собрании происходит, например, посредством видеоконференцсвязи, то на практике такие заседания не считают очными либо рассматривают, как проведенные с нарушением требований законодательства, что влечет вопросы о законности принятых ими решений".

Законопроект также поможет решить проблему невозможности проведения в дистанционном формате некоторых видов собраний из-за требования закона об обязательном указании места его проведения. Документ предлагает указывать в протоколе способ проведения собрания вместо места его проведения. В случае "смешанного" формата встречи, необходимо указывать как место физического присутствия некоторых участников, так и дистанционный способ ее проведения.

Кроме этого законопроект предлагает разрешить подтверждение принятия решения электронным протоколом или с помощью средств фиксации, допускаемых законом. Такие средства фиксации смогут также использоваться в качестве доказательств в случае судебного спора между участниками организации.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, который продлевает до 31 декабря 2021 года возможность для АО и ООО проводить годовые собрания заочно. В 2020 году из-за пандемии коронавируса Госдума разрешила проводить в заочной форме годовые собрания акционеров АО и ООО для утверждения годового отчета.

Госдума

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