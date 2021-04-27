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Хуснуллин призвал наращивать строительство жилья для поддержки экономики

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В России необходимо наращивать объемы жилищного строительства, оно "вытащит всё", заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на "круглом столе" ВШЭ "Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски".

"Жилье заставит нас и социалку строить, и "инженерку" пересматривать, и коммуналку заставит во многих регионах пересмотреть. Это как драйвер вытащит все", - объяснил он.

Вице-премьер напомнил, что нацпроект ставит задачу довести строительство жилья до 120 млн квадратных метров в год, и назвал это вполне рельной задачей: "У нас уже десять регионов показатель нацпроекта перевыполняют, как крупные, так и мелкие".Чтобы достичь цели по вводу жилья, нужно построить в среднем 0,8 квадратных метра на человека, добавил Хуснуллин. Помочь этому могут управленческие команды в регионах и принятый закон о комплексном развитии территорий (КРТ).

"У нас ключевой драйвер в жилье - это закон о КРТ. Тяжело принимался, будем дорабатывать. Но для тех, кто сегодня хочет и может работать, это развязывает руки именно на территориях населенных пунктов. Строить вокруг городов новые микрорайоны, при том, что внутри разруха, - это преступление. Нужно наполнять территории населенных пунктов", - заверил Хуснуллин.

В 2020 году президент Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий. Законом предлагается единый механизм комплексного развития территорий и сноса аварийного и ветхого жилья по аналогии с программой реновации в Москве. Реновация будет проводиться в регионах при согласии 2/3 собственников квартир в многоквартирном доме, подлежащем сносу. Решение о комплексном развитии территории смогут принять как региональные власти, так и федеральное правительство.

По данным Росстата, за 2020 год в стране было введено 82,2 млн квадратных метров жильям (с учетом жилых домов на участках садоводства), что на 0,2% больше показателя годом ранее. Без учета жилых домов на участках для ведения садоводства было построено 75,5 млн квадратных метров, что на 5,9% меньше, чем в 2019 году.

В первом квартале 2021 года в России ввели в строй 17,8 млн кв.м (с учетом домов на участках садоводства), что на 15,4% больше, чем в январе-марте 2020 года.

Ранее Хуснуллин заявлял, что цель по вводу 120 млн квадратных метров жилья в год может быть достигнута досрочно при росте экономики и доходов населения.

Марат Хуснуллин Росстат

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