Калининградские школы продолжат работать между майскими праздниками

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Власти Калининградской области решили не распускать школы на каникулы между майскими праздниками, поскольку Минпросвещения только "рекомендовало" увеличить каникулы в эти дни, сообщили в пресс-службе областного правительства.

С 4 по 7 мая в регионе будут в обычном режиме работать и школы, и детские сады.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов принял это решение, поскольку, по его словам, многие родители в регионе продолжат работать в эти дни, а дети "завязаны" на них. Руководители калининградских предприятий будут сами решать, работать или нет между праздниками.

Ранее 27 апреля Минпросвещения рекомендовало школам ввести каникулы с 1 по 10 мая. В детских садах с 4 по 7 мая ведомство пообещало организовать дежурные группы.

23 апреля президент Владимир Путин по предложению Роспотребнадзора объявил нерабочими дни между майскими праздниками.