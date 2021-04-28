Источник рассказал о снижении экспортной пошлины на сою в РФ с 1 июля

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на сою в РФ с 1 июля может понизиться до 20%, но не менее $100 за тонну. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с обсуждением этого вопроса перед заседанием таможенной подкомиссии.

В настоящее время экспортная пошлина на сою составляет 30%, но не менее 165 евро за тонну. Она действует по 30 июня 2021 года включительно. По словам источника, новый тариф будет действовать до сентября 2022 года.

Предполагается, что вопрос о пошлине будет рассмотрен на заседании таможенной подкомиссии 28 апреля. В Минэкономразвития эту информацию пока не прокомментировали.

За неделю с 25 по 31 января экспорт соевых бобов из России составил 603,8 тысяч тонн. Такой объем, ставший рекордным, был зафиксирован в последнюю неделю перед началом действия текущей экспортной пошлины. Ранее на экспорт российской сои была установлена нулевая пошлина.