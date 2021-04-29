Песков не слышал об осуждении продления периода нерабочих дней в мае

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову неизвестно, рассматривают ли власти возможность продления периода нерабочих дней в мае на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

"Мне неизвестно об этом. Но что касается президента, то начиная с 8-9-го и так далее чисел там уже достаточно напряженный рабочий график", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждают ли власти возможность продления нерабочих дней за пределы 10 мая из-за увеличения числа заразившихся коронавирусом.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими дни между майскими праздниками. Таким образом выходными будут дни с 1 мая (суббота) по 10 мая (понедельник) включительно.