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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:53Заразились
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Песков не слышал об осуждении продления периода нерабочих дней в мае

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову неизвестно, рассматривают ли власти возможность продления периода нерабочих дней в мае на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

"Мне неизвестно об этом. Но что касается президента, то начиная с 8-9-го и так далее чисел там уже достаточно напряженный рабочий график", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждают ли власти возможность продления нерабочих дней за пределы 10 мая из-за увеличения числа заразившихся коронавирусом.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими дни между майскими праздниками. Таким образом выходными будут дни с 1 мая (суббота) по 10 мая (понедельник) включительно.

Дмитрий Песков

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