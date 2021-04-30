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Власти РФ не принимали решений о сокращении январских праздников

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что пока никаких решений о возможном сокращении январских праздников в связи с объявлением нескольких дней в мае нерабочими нет.

Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал в пятницу журналистам, отвечая на вопрос о возможной компенсации дополнительных нерабочих дней в мае за счет сокращения праздничных дней в январе.

При этом Песков подчеркнул: "Гуляем мы все-таки не ради того, чтобы гулять, а гуляем мы по рекомендации наших специалистов-эпидемиологов, с которыми согласился президент".

В этой связи, подчеркнул Песков, вряд ли подлежат какой-то компенсации дни, которые объявлены нерабочими в мае. Отвечая на уточняющий вопрос, касающийся того, что в некоторых регионах люди в майские выходные будут работать по решению региональных властей, Песков отметил, что не располагает такой информацией (что в ряде субъектов РФ люди будут трудиться в нерабочие дни в мае).

23 апреля президент Владимир Путин по предложению Роспотребнадзора объявил нерабочими дни между майскими праздниками. Организациям при этом дали возможность самим решать, будут ли они работать с 4 по 7 мая.

Дмитрий Песков Владимир Путин

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