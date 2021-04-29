Часть вузов 4-7 мая перейдет на дистанционку, часть - уйдет на каникулы

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российские вузы приняли различные решения относительно организации учебного процесса в период нерабочих дней 4-7 мая, часть университетов приостанавливает занятия и отпускает студентов на каникулы, а творческие вузы не будут прекращать учебный процесс.

"Учитывая автономность части образовательных учреждений, локальные акты о нерабочих днях подписывает руководство вузов", - сообщили "Интерфаксу" в Минобрнауки в четверг. "При подготовке этих документов они должны придерживаться рекомендаций работникам и работодателям по нерабочим дням в мае 2021 года, подготовленных Министерством труда и социальной защиты РФ (относительно организации рабочего процесса в период с 4 по 7 мая - ИФ)", - уточнили в ведомстве.

При этом там напомнили, что накануне в среду был издан приказ главы Минобрнауки, в соответствии с которым "в случае необходимости учреждения вправе самостоятельно принимать решения об организации образовательного процесса в эти дни для реализации образовательных программ и проведения промежуточных аттестаций с применением дистанционных образовательных технологий".

В пресс-службе Российской академии народного хозяйства и госслужбы сообщили "Интерфаксу", что "в период с 1 по 10 мая учебный процесс в академии не будет остановлен, но перейдет в дистанционный формат".

В аналогичный формат обучения, но с 4 по 7 мая перейдет Томский госуниверситет.

Студенты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" с 1 по 10 мая "уйдут на традиционные весенние каникулы". "Для преподавателей эти дни будут нерабочими с сохранением заработной платы", - сообщили "Интерфаксу" в "Вышке".

В МГТУ им. Баумана 1-10 мая объявлены нерабочими днями, очные занятия и дистанционное обучение отменено. "Единственно что допускается - дистанционный прием задолженностей и дистанционные консультации", - сообщили в вузе.

Опрошенные "Интерфаксом" ректоры творческих вузов заявили, что творческие вузы, подведомственные Минкультуры РФ, решили продолжить обучение в период с 1 по 10 мая.

Как сообщил "Интерфаксу" ректор Высшего театрального училища (института) имени М.С.Щепкина Борис Любимов, во время "нерабочих дней" на майские праздники вуз отменит очные занятия. "Будет очень по-разному. Единственное, что точно понятно, - это то, что не будет офлайн обучения - занятий в вузе не будет, как и консультаций с поступающими. Вуз будет пустой", - сказал Любимов.

При этом, преподаватели смогут проводить теоретические занятия дистанционно в соответствии с учебным планом. Также дистанционно будут проходить консультации для студентов, которые готовятся к итоговой аттестации и сдаче сессий. "Здесь решение очень гибкое - возможность предоставлена, а каждый курс решает сам", - отметил он.

В свою очередь ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский сообщил, что вуз продолжит проводить занятия, также будут проходить консультации, а студенты продолжат готовиться к сессии.

Ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев сообщил "Интерфаксу", что что занятия в вузе продолжатся в малых группах.

"Мы обратились к учредителю (Минкультуры РФ), чтобы мелкие групповые занятия мы могли назначать, нам сказали, что это на усмотрение вуза и института. И мы, как руководство, приняли решение, что мелкие групповые занятия мы будем назначать ребятам", - сказал Князев, отметив, что те студенты, которые примут решение уехать на выходные домой, смогут это сделать.

"Преподаватели также могут самостоятельно принять решение о проведение занятий со студентами", - уточнил ректор.

23 апреля президент России подписал указ об объявлении выпадающих между майскими праздниками 4-7 мая нерабочими днями.