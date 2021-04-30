Адвокат Павлов связал свое задержание с делом журналиста Сафронова

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель правозащитного объединения "Команда 29", адвокат Иван Павлов, задержанный по делу о нарушении тайны следствия, заявил, что ему вменяется разглашение материалов расследования в отношении журналиста Ивана Сафронова.

"Конкретно мне вменяется два обстоятельства: первое - то, что я передал в газету "Ведомости" постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, и второе - то, что я рассказал 2 марта перед зданием Лефортовского суда о том, что в деле появился некоторый анонимный секретный свидетель", - сказал Павлов журналистам в пятницу.

"Меня пытаются просто заставить молчать... Я не считаю то, что я говорю, преступлением", - подчеркнул адвокат.

Он отметил, что в ходе обыска и него изъяли документы, составляющие адвокатскую тайну, и "практически все досье по Сафронову". "Я против этого возражал. Также возражение были изложены в протоколе моим защитником и присутствующим представителем Адвокатской палаты города Москвы", - сказал Павлов.

Дело в отношении Павлова было возбуждено 27 апреля руководителем Главного следственного управления Следственного комитета РФ Денисом Колесниковым, следует из соответствующего постановления, опубликованного адвокатом "Команды 29" Евгением Смирновым.

Обыски

Как сообщалось, Павлов был задержан в пятницу утром в рамках уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования. В его номере в московской гостинице на улице Бауманская прошел обыск.

Кроме того, сообщили в "Команде 29", в Петербурге сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис объединения, к жене Павлова и к IT-менеджеру организации Игорю Дорфману, после чего тот перестал выходить на связь.

Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Подзащитные Павлова

Павлов - петербургский адвокат, специализирующийся на защите обвиняемых в преступлениях против госбезопасности - в том числе, о госизмене и шпионаже.

Среди подзащитных Павлова - журналист, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан и другие. Сейчас он также представляет основанные Алексеем Навальным организации Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ - включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иноагентов), а также так называемые "Штабы Навального" на процессе по иску прокуратуры об их запрете.