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Омбудсмен Петербурга счел актом устрашения задержание адвоката Павлова

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Петербургский омбудсмен Александр Шишлов расценил как акт устрашения задержание руководителя "Команды 29", адвоката Ивана Павлова.

Павлов также является членом консультативного совета при уполномоченном по правам человека в Петербурге.

В заявлении на сайте омбудсмена в пятницу Шишлов отметил, что адвокатское сообщество играет важнейшую роль в реализации конституционного права граждан на квалифицированную юридическую помощь, и обязанность государства - способствовать защите этого права.

"Осуществление от имени государства в предпраздничный день неотложных следственных действий в отношении адвоката, ведущего в настоящее время резонансные дела, может расцениваться как акт, направленный на устрашение всего адвокатского сообщества. Надеюсь, что сотрудники правоохранительных органов понимают свою ответственность за соблюдение законности и прав человека", - заявил Шишлов.

Задержание Ивана Павлова

Как сообщалось, Павлов был задержан в пятницу утром, в его номере в гостинице на улице Бауманская в Москве прошел обыск. Позднее стало известно, что речь идет об уголовном деле о разглашении тайны следствия.

В правозащитном объединении "Команда 29", которое возглавляет Павлов, уточнили, что в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к жене Павлова и к IT-менеджеру организации Игорю Дорфману, после чего тот перестал выходить на связь.

Согласно базе данных судов общей юрисдикции Москвы, 29 апреля в Басманном суде, к которому территориально относится центральный аппарат СКР, было зарегистрировано два ходатайства о производстве обысков в рамках уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования.

Официальными комментариями по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Павлов - петербургский адвокат, специализирующийся на защите обвиняемых по делам о преступлениях против государственной безопасности - в том числе, о государственной измене и шпионаже.

Среди подзащитных Павлова - журналист, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан и др. В настоящее время он также представляет основанные Алексеем Навальным организации Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ - включены в РФ в реестр НКО-иноагентов), а также так называемые Штабы Навального, которые Росфинмониторинг внес в перечень экстремистских организаций, на процессе по иску прокуратуры об их запрете.

Александр Шишлов Петербург Иван Павлов Москва Команда 29

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