Защита попросила отменить запрет действий адвокату Павлову

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Защита руководителя правозащитного объединения "Команда 29", адвоката Ивана Павлова, обвиняемого в разглашении тайный следствия, обжаловала избранную ему меру пресечения, сообщил "Интерфаксу" защитник юриста Александр Мелешко.

По его словам, уже около 10 адвокатов защитников Павлова подали апелляционные жалобы.

Защита адвоката просит Мосгорсуд отменить постановление Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения Павлову, отказать следствию в соответствующем ходатайстве, либо, если суд сочтет необходимым, назначить юристу в качестве меры пресечения залог. Мелешко пояснил, что уже подано около десяти апелляционных жалоб.

Столичный Басманный суд 30 апреля назначил адвокату Павлова запрет определенных действий в качестве меры пресечения по делу о разглашении данных предварительного расследования.

Согласно постановлению, Павлов обязан своевременно и самостоятельно являться по вызову следователя и в суд. Ограничений на передвижение у Павлова нет.

Адвокат был задержан в пятницу, 30 апреля, в тот же день ему предъявили обвинение. В номере адвоката в московской гостинице, в квартире его жены в Санкт-Петербурге, на даче в Ленинградской области, а также в офисе "Команды 29" и у IT-менеджера объединения прошли обыски.

Сам Павлов сообщил, что его уголовное дело связано с разглашением данных расследования в отношении подзащитного "Команды 29", журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.

По версии следствия, адвокат незаконно организовал публикацию в газете "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также сообщил журналистам о секретном свидетеле в деле журналиста.

Павлов вину не признает и считает претензии следствия необоснованными.