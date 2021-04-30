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Школа организовала поездку попавших в ДТП баскетболисток без участия федерации

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Баскетбольный турнир, на который ехала женская команда спортивной школы из Волгограда, не был отмечен в календаре турниров Российской федерации баскетбола, сообщили "Интерфаксу" в Волгоградской федерации баскетбола.

"Соревнований не было в календаре. Прежде чем утверждать поездку, мы получаем положение на соревнования. Отправляем команду всегда на поезде. Никто не давал разрешения. Школа самостоятельно выехала на соревнования", - сказал собеседник агентства.

По данным администрации области, спортшкола для перевозки наняла частную лицензированную компанию, с которой сотрудничает на постоянной основе.

Планировалось, что школьницы примут участие в межрегиональном турнире по баскетболу среди девушек 2008 года и моложе с 1 по 4 мая.

Как сообщалось, , что на трассе в Ставропольском крае грузовик опрокинулся на микроавтобус, в котором находилось 18 детей - членов баскетбольной команды, которые ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что погибли пятеро детей, девять пострадавших госпитализированы в местную больницу в тяжелом состоянии и средней тяжести. Ранее Информированный источник и ГИБДД сообщали о шести жертвах ДТП.

Ставропольский край

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