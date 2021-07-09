Штрафы за загрязнение воздуха внесут в КоАП

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды) подготовило законопроект, согласно которому в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) будут внесены штрафы за загрязнение воздуха, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Документом предлагается ввести наказание за отказ в представлении сведений для проведения сводных расчетов загрязнения воздуха, обеспечении доступа на территорию объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, непредставление предложений по квотам выбросов, отказ в разработке и реализации планов мероприятий по достижению квот в случае невозможности соблюсти установленные нормативы", - говорится в публикации со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту, которая имеется в распоряжении издания.

Должностных лиц предлагается наказывать штрафом в размере 20 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - 200 тыс. рублей. При повторном нарушении штраф составит до 500 тыс. рублей, уточняется в статье.

Информацию о разработке документа газете подтвердили в Минприроды. Как пояснили в ведомстве, новые нормы подготовлены по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, пишут "Известия".