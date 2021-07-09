Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:11Заразились
на 08.07В России 5 707 452+24 818В мире 185 075 852+463 849

Штрафы за загрязнение воздуха внесут в КоАП

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды) подготовило законопроект, согласно которому в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) будут внесены штрафы за загрязнение воздуха, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Документом предлагается ввести наказание за отказ в представлении сведений для проведения сводных расчетов загрязнения воздуха, обеспечении доступа на территорию объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, непредставление предложений по квотам выбросов, отказ в разработке и реализации планов мероприятий по достижению квот в случае невозможности соблюсти установленные нормативы", - говорится в публикации со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту, которая имеется в распоряжении издания.

Должностных лиц предлагается наказывать штрафом в размере 20 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - 200 тыс. рублей. При повторном нарушении штраф составит до 500 тыс. рублей, уточняется в статье.

Информацию о разработке документа газете подтвердили в Минприроды. Как пояснили в ведомстве, новые нормы подготовлены по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, пишут "Известия".

Минприроды КоАП

Новости по теме

Новости

На Камчатке возобновили поисковую операцию на месте крушения Ан-26

Метро в Челябинске достроят по комбинированной схеме за три-четыре года

Метро в Челябинске достроят по комбинированной схеме за три-четыре года

Поезд врезался в трактор на переезде в Волгоградской области

Около 40 туристов застряли из-за размытой дороги в горах КЧР

Пандемия коронавируса

В РФ менее 1% привитых двумя компонентами вакцины заболевают COVID-19

Что произошло за день: четверг, 8 июля

Марию Алехину снова арестовали на 15 суток

Путин отменил запрет на чартерные рейсы в Египет

Минприроды запустит масштабную проверку лицензий на недра в РФ

Минприроды запустит масштабную проверку лицензий на недра в РФ

В Петербурге после Евро-2020 запретят массовые мероприятия

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');