"Дочка" БСК проиграла апелляцию на запрет вести добычу на шихане Куштау

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции, обязавшего АО "Сырьевая компания" (50% владеет АО "Башкирская содовая компания", БСК) прекратить разведку и добычу полезных ископаемых на территории памятника природы - шихана Куштау.

"Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 26 января 2021 года по делу №А07-22707/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу акционерного общества "Сырьевая компания" - без удовлетворения", - говорится в постановлении, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

Судебное разбирательство в сентябре 2020 года инициировала башкирская автономная некоммерческая организация по защите и охране природы, памятников истории и культуры "Наследие", которая потребовала от ведущего работы на шихане АО "Сырьевая компания" прекратить деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых на территории шихана.

Третьими лицами, не заявляющими самостоятельные требования относительно предмета спора, выступили департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра) и башкирское Министерство лесного хозяйства.

В октябре 2016 года БСК получила лицензию на геологическое изучение недр горы Куштау, которая наряду с Шахтау, Тратау и Юрактау входит в цепочку древних шиханов.

"Сырьевая компания" с августа 2019 года владеет лицензией на разведку известняка для химической и цементной промышленности на месторождении Куштау. Срок действия лицензии, выданной Приволжкснедрами - до 10 августа 2039 года.

Изучив материалы дела, Арбитражный суд Башкирии признал, что "деятельность АО "Сырьевая компания" по разведке и добыче полезных ископаемых будет являться нарушением режима памятника природы и приведет к нарушению его сохранности", удовлетворил требования истца и обязал недропользователя прекратить деятельность на территории Куштау.

До недавних пор сырьевой базой БСК было истощенное месторождение Шахтау (в Ишимбайском районе, на границе со Стерлитамакским районом). Летом 2020 года БСК с разрешения властей начала подготовку к освоению шихана Куштау как новой сырьевой базы, против этого начались протесты, к ситуации подключились власти и в итоге компания была деприватизирована, а Куштау получил охранный статус.

В апреле правительство Башкирии сообщило, что новым источником сырья для БСК выбрано Худолазское месторождение.

"Башкирская содовая компания" - единственный в России производитель терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного. Предприятие занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.

В настоящее время государству принадлежит 95,7% компании. По решению руководства страны Башкирия получит 38,3% акций из госпакета во владение и еще 11,7% плюс одну акцию - в управление.