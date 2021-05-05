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Посол РФ первым привился "ЭпиВакКороной" в рамках испытаний в Венесуэле

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Венесуэла приступила к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров 4 мая стал первым добровольцем, привившимся препаратом центра "Вектор" в рамках испытаний в стране.

"Уверен, что, пройдя все необходимые в Венесуэле процедуры, этот российский препарат получит здесь, как и ранее "Спутник V", регистрацию", - приводятся слова Мелика-Багдасарова в сообщении.

Венесуэла - первая страна в Латинской Америке, признавшая российскую вакцину "Спутник V" и приступившая к испытаниям "ЭпиВакКороны".

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Венесуэла Роспотребнадзор Вектор ЭпиВакКорона коронавирус

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