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Администрация Байдена пока не приняла решения по ДОН

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена пока не приняла решения по вопросу дальнейшего участия Вашингтона в Договоре по открытому небу, заявили во вторник в госдепе.

"В настоящее время мы активно рассматриваем вопросы, связанные с договором", - сказал официальный представитель госдепа Нед Прайс.

Он также отметил, что США проводят консультации со своими союзниками и партнерами по этой теме.

"Пока этот процесс продолжается, мы призываем Россию предпринять шаги для того, чтобы вернуться к выполнению договора", - добавил Прайс.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин внес в Думу законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу. Как ожидается, Дума рассмотрит его на заседании 19 мая.

21 мая 2020 года прежний президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из ДОН. Причиной были названы введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты, в том числе, ограничение в 500 км для полетов иностранных инспекторов над Калининградской областью, а также "отказ в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией". Теперь нынешняя администрация США, анализирует это решение своих предшественников.

15 января 2021 года МИД России сообщил, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН. 2 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия еще не начала процедуру выхода из ДОН и готова к конструктивным шагам в случае, если США вернутся к полному выполнению своих обязательств по договору.

ДОН был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств ОБСЕ. Его участниками являются 34 страны.

США ДОН Нед Прайс

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