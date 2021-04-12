Главред "Важных историй" остался в статусе свидетеля по уголовному делу

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Главный редактор "Важных историй" Роман Анин по завершении допроса у следователя в понедельник сохранил статус свидетеля по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения, сообщает издание.

"Допрос закончился. Анин все еще в статусе свидетеля", - говорится в сообщении издания.

В свою очередь, адвокат журналиста Анна Ставицкая сообщила "Интерфаксу", что Анин дал показания. На допросе в ночь на субботу он отказался это делать, сославшись на 51 ст. Конституции РФ (право не свидетельствовать против себя).

9 апреля у Анина прошел обыск, который продлился почти 7 часов, после которого в первом часу ночи журналиста повезли на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля. Также с обыском приходили в редакцию издания "Важные истории", которое специализируется на журналистских расследованиях.

По данным "Важных историй", следственные действия в отношении Анина проводятся по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения (ч.2, ст.137 УК РФ), которое было возбуждено 20 сентября 2016 года и возобновлено уже 24 марта этого года.

До того, как основать с коллегами и возглавить издание "Важные истории", Анин долгие годы работал в "Новой газете", где также занимался расследовательской журналистикой.