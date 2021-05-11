Решение о доставке раненых детей из Казани в Москву примут в среду утром

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Борт для транспортировки пострадавших во время стрельбы в казанской школе готов, решение о целесообразности их доставки в Москву будет принято к утру среды, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Сейчас стоит борт, у которого есть возможность эвакуации до 20 человек, поэтому мы приняли решение еще раз оценить ситуацию, посмотреть стабильность (состояния пострадавших - ИФ) совместно со специалистами, которые работают (и региональные, и федеральные), и к утру определиться по эвакуации", - сказал Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Министр отметил, что "пока экстренной ситуации по эвакуации нет". "Вся помощь оказывается в полном объеме. Препараты крови, лекарственные препараты, оборудование, - всё в достаточном количестве", - сказал Мурашко.

По его словам, в больнице, где находятся пострадавшие школьники, неоднократно проводились тренировки по оказанию помощи пострадавшим, в том числе и при массовом поступлении. "Коллективу это помогло при таком большом количестве поступивших пациентов одновременно оказать в полном объеме помощь", - сказал Мурашко.

Ранее Мурашко сообщил, что в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казани госпитализированы 18 детей, двое из них - в крайне тяжелом состоянии. Также госпитализированы трое взрослых. В Казань прибыли в общей сложности 39 специалистов: 18 - из федеральных клиник, включая анестезиологов, реаниматологов, хирургов, психиатров, психологов, сказал он.

Во вторник в Казани 19-летний отчисленный в апреле из колледжа Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Галявиева задержали, по словам главы региона Рустама Минниханова, у него не было пособников. Возбуждено дело об убийстве.

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