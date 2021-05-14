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Крымчанин отправлен под домашний арест за фейк об угрозе теракта в школе

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Красногвардейский районный суд Крыма избрал меру пресечения в виде домашнего ареста местному жителю, ставшему фигурантом уголовного дела после ложного сигнала о готовящемся в школе теракте. Об этом сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова в пятницу.

Красногвардейский районный суд республики отправил мужчину под домашний арест до 12 июля.

Житель Крыма вечером 11 мая со своего телефона разместил в общедоступном поселковом сообществе новость о готовящемся теракте в местном образовательном учреждении. В ходе проверки эта информация не подтвердилась. Свои действия 25-летний безработный мужчина объяснил желанием проверить оперативность работы спецслужб и заявил, что раскаивается.

У мужчины изъяли компьютерную технику и устройства, с помощью которых он выходил в социальные сети. Следователи планируют изучить его переписки. Предметов, указывающих на планирование теракта, у него дома не обнаружили.

Уголовное дело в отношении крымчанина расследуется по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Крым

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