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ФСБ подтвердила задержание жителя Крыма за фейк об угрозе теракта в школе

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Житель Крыма может попасть под уголовное преследование за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в образовательном учреждении, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Крыму и Севастополю в среду.

Задержан житель села Амурское Красногвардейского района, 1995 года рождения, который 11 мая опубликовал в соцсети "заведомо ложное сообщение о готовящемся вооруженном нападении" на школу села Октябрьское, говорится в пресс-релизе.

По данным ФСБ, свои действия гражданин объяснил желанием проверить оперативность работы специальных служб и заявил, что раскаивается в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вместе с тем задержанный назвал свой поступок глупым. "Заранее продумал новость, якобы будет совершен теракт в одной из школ, поэтому не пускайте детей. Я хотел проверить реакцию, как отреагирует админ сообщества, и как вычислят человека. Просто я не верил, что реально вычисляют. Оказалось, что это возможно - приехали очень быстро, задержали. Я не успел испытать, как уже собирал вещи, ехал в отделение. Я считаю, что совершил очень глупый поступок, если бы была возможность, то не публиковал бы эту новость", - рассказал он на видео, предоставленным ФСБ.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось о задержании крымчанина, который сообщил в соцсетях о готовящемся нападении на школу.

11 мая в Казани отчисленный в апреле из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175, где он раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали еще 20 детей и трое взрослых. Галявиев был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследованием занимается центральный аппарат СКР. 12 мая в Татарстане объявлен день траура.

Крым ФСБ Казань

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