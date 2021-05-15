Пожар в Екатеринбурге на площадке пиломатериалов локализовали

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Пожар в Екатеринбурге достиг 2,5 тыс. кв. м, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области в субботу.

"Огнём уничтожены 16 надворных построек, 2 гаражных бокса и пилорама", - сообщили в пресс-службе.

Тушить пожар продолжают 24 единицы пожарно-спасательной техники, 60 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на площади 2 тыс. кв. метров горят пилорама и садовые дома. В МЧС заявляли, что тушение пожара осложняется плотной застройкой и быстрым распространением огня.