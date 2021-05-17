Минпросвещения изменит базовые программы по изучению истории

В них нужно исправить отражение событий Великой Отечественной войны

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU -Минпросвещения России сообщило, что разработает новые базовые рабочие программы для преподавания истории, так как большинство из них требует исправления в части отражения событий Великой Отечественной войны.

По поручению президента министерство проверило рабочие предметные программы по истории для старших классов в школах с низкими образовательными результатами. Всего чиновники изучили больше 2500 программ и в 70% обнаружили "серьезные проблемы, требующие исправления", сообщило ведомство.

Более половины программ "не в полной мере отображали ключевые события, или же в них вовсе отсутствовала информация о героизме и подвиге защитников Брестской крепости, об обороне Севастополя и Одессы, Нюрнбергских и Токийских судебных процессах и ряда иных важнейших для сохранения исторической памяти событий", добавили в пресс-службе.

В разработке новых программ примут участие ведущие научные коллективы. Программы для пятых-девятых классов должны быть представлены уже к началу следующего учебного года.

21 апреля, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин поделился удивлением от попавшего ему в руки учебника.

"До сих пор еще, знаете, открываю некоторые школьные учебники, с удивлением смотрю, что там написано, как будто не про нас, - сказал он. - Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Все что угодно там написано, и о "втором фронте", только про Сталинградскую битву ничего не сказано - бывает и такое. Просто удивительно!"

В Минпросвещения после этого пообещали проверить все школьные учебники истории. Оказалось, что президенту попался учебник Олега Волобуева "Россия в мире", который с 2013 года используется в колледжах. Автор учебника объяснил журналистам, что его пособие предусмотрено не для изучения материала, а для краткого повторения и обобщения пройденного ранее.

"Мы смотрели, по каким учебникам идет преподавание в колледжах, и выявили учебник, он 2013 года, учебник по истории России за 11 класс, где как раз именно Сталинградской битве и другим вопросам не уделяется должного внимания. Это тема как бы проходит по касательной, что, конечно, не допустимо", - заявил позднее глава министерства Сергей Кравцов, не назвав это пособие. Он пообещал, что в колледжах, где преподавали по этому пособию, курс истории усилят.