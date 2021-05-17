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Володин поддержал предложения Золотова по контролю за оборотом оружия

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Предложения об ужесточении контроля за выдачей разрешений на оружие, озвученные директором Росгвардии Виктором Золотовым, заслуживают поддержки, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Предложения Золотова достаточно взвешенные и заслуживают внимания. Правильно было бы изучить возможность их поддержки", - сказал Володин журналистам в понедельник.

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Он также считает, что в первую очередь предлагаемые ограничения можно было бы распространить на новичков.

"Справки покупают, обращаться с оружием не умеют, человек сам может пострадать от этого оружия", - отметил спикер Госдумы.

Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов предложил перестать выдавать в частных медицинских учреждениях медицинские справки для владения оружием. "Необходимо выдавать эти справка (разрешающие владеть оружием - ИФ) не в частных клиниках, а именно в государственных структурах", - заявил Золотов на совещании президента с членами правительства 13 мая.

Кроме того, Золотов считает необходимым возврат к возрастному цензу в 21 год для получения разрешений на оружие. "Необходимо возвратиться к цензу 21 года, потому что даже те, кто отслужил в армии, (...) часто в полном объеме не получают той подготовки, которая необходима", - сказал Золотов. По его мнению, к 21 году человек "укрепляется" в своем психологическом состоянии и может научиться правильно обращаться с оружием.

Об ужесточении контроля за выдачей разрешений на оружие вновь заговорили в России после трагедии в Казани, где 11 мая отчисленный в апреле из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали свыше 20 человек.

Росгвардия Виктор Золотов Вячеслав Володин Госдума Казань

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