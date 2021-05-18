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Главу "Церкви последнего завета" Виссариона отправили в карцер

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Глава "Церкви последнего завета" Сергей Тороп (Виссарион) помещен на две недели в карцер в СИЗО-1 Новосибирска, сообщается в телеграм-канале защиты фигурантов по делу "общины Виссариона".

Авторы сообщения, ссылаясь на слова самого Торопа, пишут, что у него якобы обнаружили запрещенные предметы - лезвия. В заявлении адвокатов подчеркивается, что их у Торопа не было.

"Сам подследственный считает причину надуманной и помещение в карцер необоснованным", - говорится в сообщении.

Защита направит заявление в суд об обжаловании действий СИЗО.

Ранее сообщалось о помещении в карцер других фигурантов - Владимира Ведерникова и Вадима Редькина, иски по этому поводу рассматривают суды в Красноярском крае.

Также адвокаты обещают заявить о незаконности действий по наложению административных взысканий на своих доверителей на личной встрече с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой 19 мая в Красноярске. Предполагается, что на встрече будут присутствовать представители общины "Церкви последнего завета".

"Церковь последнего завета" - религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом. В 1995 году организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также "Общиной Виссариона", они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе.

Тороп, Владимир Ведерников и Редькин были задержаны 21 сентября 2020 года и позже арестованы. Торопу и Редькину предъявлено обвинение по ч.1 ст.239, пп."а, б" ч.3 ст.111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам), Ведерникову - только по ч.1 ст.239 УК РФ.

В конце сентября 2020 года прокуратура Красноярского края направила в суд иск об исключении из Единого госреестра юрлиц и ликвидации Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета", так как ее деятельность "угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности, здоровью граждан", иск рассматривается в суде.

Центральный райсуд Новосибирска арестовал технику, здание религиозного назначения, участок, на котором стоит дом, принадлежащие Торопу. Также арестованы два дома, земельный участок и техника Редькина, автомобиль, прицеп, мотовездеход, два участка земли, два здания и доля в еще одном, принадлежащие Ведерникову.

Церковь последнего завета Виссарион Сергей Тороп

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