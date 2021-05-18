Главу "Церкви последнего завета" Виссариона отправили в карцер

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Глава "Церкви последнего завета" Сергей Тороп (Виссарион) помещен на две недели в карцер в СИЗО-1 Новосибирска, сообщается в телеграм-канале защиты фигурантов по делу "общины Виссариона".

Авторы сообщения, ссылаясь на слова самого Торопа, пишут, что у него якобы обнаружили запрещенные предметы - лезвия. В заявлении адвокатов подчеркивается, что их у Торопа не было.

"Сам подследственный считает причину надуманной и помещение в карцер необоснованным", - говорится в сообщении.

Защита направит заявление в суд об обжаловании действий СИЗО.

Ранее сообщалось о помещении в карцер других фигурантов - Владимира Ведерникова и Вадима Редькина, иски по этому поводу рассматривают суды в Красноярском крае.

Также адвокаты обещают заявить о незаконности действий по наложению административных взысканий на своих доверителей на личной встрече с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой 19 мая в Красноярске. Предполагается, что на встрече будут присутствовать представители общины "Церкви последнего завета".