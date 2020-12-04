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Завершилась психиатрическая экспертиза лидера "Общины Виссариона"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Лидера "Церкви последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона), проходившего психиатрическую экспертизу в институте имени Сербского в Москве, доставили в Новосибирск, сообщил телеграм-канал защиты обвиняемых по делу "общины Виссариона".

Адвокат посетила арестованного по возвращении. По ее словам, в поезде он все время ехал один, настроение и самочувствие у него нормальные.

Следствие отказало защите в повторной психиатрической экспертизе потерпевших по данному делу, говорится в сообщении. Раньше адвокаты указывали, что обвинение построено на показаниях этих людей, проходивших экспертизу по другому уголовному делу.

Кроме Торопа, по делу проходят еще два руководителя общины - Владимир Ведерников и Вадим Редькин. Центральный районный суд Новосибирска продлил арест всем троим до 15 января. Всех троих доставили в Москву для психиатрической экспертизы, так как следствие отказалось проводить ее в Новосибирске. По данным адвокатов, Ведерников и Редькин пока остаются в институте имени Сербского.

Тороп, называющий себя Виссарионом, в 1991 году основал "Церковь последнего завета", ее также называют "Общиной Виссариона". В 1995 году организация была зарегистрирована Минюстом. Последователи Торопа живут в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе.

Тороп, Ведерников и Редькин были задержаны 21 сентября и арестованы по обвинению в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и в причинении тяжкого вреда здоровью людей. Красноярская краевая прокуратура попросила суд исключить "Церковь последнего завета" из единого госреестра юрлиц и ликвидировать ее, так как ее деятельность "угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности, здоровью граждан".

Сергей Тороп Красноярский край Община Виссариона Владимир Ведерников Вадим Редькин Институт Сербского

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