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Дело о нападении сторонников Виссариона на репортеров отправили на пересмотр

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Красноярский краевой суд отменил приговор суда первой инстанции за воспрепятствование журналистской деятельности и повреждении видеокамеры во время съемки материала о Церкви последнего завета. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заседание проходило по апелляционной жалобе защиты.

Адвокат Иван Хорошев уточнил, что приговор отменен. Дело направлено на новое рассмотрение в Курагинский районный суд.

В августе 2020 года съемочная группа телеканала РЕН-ТВ в городе Солнца Красноярского края снимала сюжет о деятельности последователей Виссариона (Сергея Торопа) и Церкви Последнего Завета. В какой-то момент местные жители Антон Анянов и Василий Белко напали на журналистов, повредили телекамеру.

В июле Курагинский районный суд признал Анянова и Белко виновными по статье 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста). Каждый из них получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Сторона обвинения настаивала на реальном лишении свободы на тот же срок.

Красноярск Виссарион Сергей Тороп

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