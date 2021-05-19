Дума рассмотрит проект закона о денонсации Договора по открытому небу

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду рассмотрит законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

Законопроект был внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Думу 11 мая.

Проект закона вносится в связи с выходом из него США "под надуманным предлогом", что поставило под угрозу безопасность России, говорится в пояснительной записке.

Ранее профильный комитет Госдумы - по международным делам - единогласно рекомендовал палате денонсировать Договор по открытому небу. Председатель комитета Леонид Слуцкий отметил, что ожидает на заседании Думы такой же единогласной поддержки инициативы. Председатель комитета Госдумы сообщил, что Совет Федерации перенес со среды на более поздний срок рассмотрение законопроекта о денонсации ДОН.

"Мы предполагали, что Совет Федерации завтра же после обеда рассмотрит это досье вслед за нами, но принято решение с подачи верховного главнокомандующего, что это будет чуть-чуть позже", - сказал Слуцкий во вторник. Он добавил: "Хотя мы понимаем: надежды мало, что прошедшему через Госдуму документу о денонсации кто-то как-то будет внимать в русле здравого смысла в США, но надежда умирает последней".

Позже глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил "Интерфаксу", что Совет Федерации рассмотрит закон о денонсации ДОН 2 июня. Согласно процедуре после одобрения законопроекта сенаторами, его должен подписать президент.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщил журналистам, что после того, как завершатся внутренние процедуры в РФ по денонсации ДОН и будет передана нота хранителям договора (Канаде и Венгрии), через шесть месяцев Москва перестанет быть стороной соглашения. Кроме того, он пояснил, что в настоящее время полеты в рамках ДОН приостановлены в связи с ситуацией с коронавирусом, и это сделано по согласию всех сторон. "Как будет развиваться эпидемическая ситуация, я сказать не могу. Но квота (на полеты в рамках Договора - ИФ) на текущий год была ранее согласована", - сказал Рябков.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. 21 мая 2020 года предыдущий президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДОН.

Как сообщалось в соответствующем заявлении госсекретаря Майка Помпео, причиной выхода США из договора стали введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты, в том числе ограничение в 500 км для полетов иностранных инспекторов над Калининградской областью, а также "отказ в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией".

Россия претензии США отвергла.