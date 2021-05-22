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Тюменский губернатор заявил, что почти все лесные пожары потушены

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что 90% лесных пожаров на территории региона потушены.

"Тактика, которую мы выбрали, принесла свои результаты. Это было достигнуто, благодаря слаженной работе всей группировки сил и средств на тушении пожаров в составе региональных сил, МЧС и Росавиаохраны", - сказал он в опубликованном в субботу видеообращении.

Моор также поблагодарил всех участников работ и отметил, что в ближайшие дни сохранится жаркая погода. "Расслабляться рано. Впереди нас ждут сухие дни с высокой температурой воздуха, а самое главное, по-прежнему очень ветреная погода", - отметил глава региона.

Он призвал жителей не посещать леса и соблюдать меры противопожарной безопасности.

По данным Росавиалесоохраны, площадь лесных пожаров в Тюменской области сократилась с 19,2 тыс. га до 2,7 тыс. га. В настоящее время продолжаются работы по их тушению на площади 2,7 тыс. га.

На ликвидации пожаров работают 683 человека и 77 единиц наземной техники.

Действие режима ЧС в лесах на всей территории Тюменской области сохраняется.

Лесные пожары в Тюменской области

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Тюменская область

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