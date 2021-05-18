Суд обязал РИА ФАН удалить публикации о связях журналиста "Новой газеты" с террористами

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге Приморский суд обязал ООО "Федеральное агентство новостей" (ООО "ФАН", РИА ФАН) удалить публикации о связях с террористами журналиста "Новой газеты" Дениса Короткова. Это решение суд принял по иску издания и Короткова о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Иск удовлетворен частично, говорится в карточке дела на сайте суда.

"Новая газета" сообщает, что суд обязал РИА ФАН опубликовать опровержение оспоренных публикаций и держать его на сайте в течение трех месяцев со дня удаления этих материалов. "Новая газета" просила о бессрочной публикации опровержения.

Предметом спора стали две публикации о работе Короткова на "Исламское государство" (запрещено в России как террористическая организация).