Пожар в доме Басевича в Петербурге потушен

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Возгорание в Петроградском районе Петербурга полностью потушено, сообщает во вторник пресс-служба что управления МЧС по городу.

"В 23:35 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее во вторник в Петроградском районе Петербурга на Большой Пушкарской улице, 7 загорелась обстановка в доходном доме инженера Басевича на площади 200 кв. м.

Доходный дом Басевича построен в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского, являет собой образец модерна начала XX века.

В августе 2020 года рабочая группа комитета по охране памятников Петербурга (КГИОП) одобрила концепцию реконструкции дома Басевича для общежития Театра Эйфмана и Академии танца, а 30 сентября комитет выдал заключение о соответствии эскизного проекта спального корпуса режиму использования земель в границах объединенных зон охраны. Данное заключение дает театру право обратиться в Госстройнадзор за получением разрешения на проведение строительных работ. Градозащитники требовали в суде признать это заключение незаконным, но суд отказал им.