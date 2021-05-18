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В Петербурге загорелся доходный дом Басевича

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге в очередной раз загорелся заброшенный доходный дом постройки 1912 года, дом инженера Басевича на Большой Пушкарской улице. В региональном управлении МЧС пожару присвоили номер сложности 1-БИС

Площадь возгорания уточняется, данных о пострадавших нет.

В августе 2020 года рабочая группа комитета по охране памятников Петербурга (КГИОП) одобрила концепцию реконструкции дома Басевича для общежития Театра Эйфмана и Академии танца, а 30 сентября комитет выдал заключение о соответствии эскизного проекта спального корпуса режиму использования земель в границах объединенных зон охраны. Данное заключение дает театру право обратиться в Госстройнадзор за получением разрешения на проведение строительных работ. Градозащитники требовали в суде признать это заключение незаконным, но суд отказал им.

"Фонтанка.ру" отмечает, что дом не раз горел в 2020 и 2021 году и что здание пустует около десяти лет.

Дом был построен по проекту архитектора Алексея Зазерского в стиле модерн.

Петербург МЧС Иссахар Басевич

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