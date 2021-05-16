Горение на площадке пиломатериалов в Екатеринбурге ликвидировали
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали открытое горение на площадке пиломатериалов в Екатеринбурге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС России по Свердловской области.
"Площадь возгорания составила 2,5 тыс. квадратных метров. Загорелись пилорама, надворные постройки в садовом товариществе, гаражные боксы. Открытое горение ликвидировано", - сказали в пресс-службе.
Ранее в ГУ МЧС сообщали, что тушение пожара осложняется плотной застройкой и быстрым распространением огня. Информации о пострадавших не поступало. Прокуратура выясняет обстоятельства пожара.