Партия героина весом почти 40 кг задержана на границе Казахстана и РФ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Казахстанские пограничники задержали на границе с Россией партию наркотиков в особо крупном размере: почти 40 кг героина и более 96 кг гашиша. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

"В автомобильном пункте пропуска "Сырым" (Западно-Казахстанская область) с использованием служебной собаки по кличке "Леди" в автомашине "Renault Magnum" под управлением гражданина Киргизской Республики выявлены спрятанные в задних колесах автомобиля пакеты с веществом бело-серого цвета со специфическим запахом общим весом 135 кг 493 гр. 52 мг", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в пятницу.

"По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является героином весом 39 кг 341 гр. 77 мг и гашишем весом 96 кг 151 гр. 75 мг", - отмечается в сообщении.

Гражданин, перевозивший запрещенные вещества, задержан. Изъятые наркотики переданы в департамент КНБ по Западно-Казахстанской области для дальнейших процессуальных действий.