Минюст РФ инициирует подписание всеобщей конвенции по борьбе с COVID

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Глава Минюста России Константин Чуйченко считает целесообразным подписание странами глобальной конвенции в сфере здравоохранения в целях минимизации ущерба от пандемии коронавируса.

"Нам с вами, юристам, предстоит оказать содействие в наиболее быстром восстановлении всех сфер общественных отношений и минимизации последствий пандемии (коронавируса - ИФ). Право должно не только следовать меняющимся обстоятельствам, но и предвосхищать возникновение новых вызовов и угроз, становиться стимулом для взаимодействия между различными субъектами", - сказал Чуйченко в среду на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, прогнозирование, построение правовых моделей на основании научных исследований, предыдущего опыта и закономерностей человеческого поведения "позволяет уже сейчас предложить механизмы, которые помогут избежать или, по крайней мере, нивелировать негативные последствия будущих угроз".

"Одним из таких механизмов может стать всеобщая конвенция, предусматривающая международное сотрудничество по борьбе с глобальными вызовами в сфере здравоохранения", - сказал министр.

Он отметил, что пандемия коронавируса - "это серьезная проверка для государств".

"Только международная солидарность позволит противостоять вызовам, которые не признают государственные границы. Уже сейчас очевидно, что временное улучшение эпидемиологической ситуации в одной стране может коренным образом измениться к худшему, если в соседних странах ситуация все еще не стабилизировалась", - сказал Чуйченко.

Он считает, что в новой всеобщей конвенции на системном уровне могут быть, в том числе, решены вопросы международного признания прививочных сертификатов, "введены единые правила регистрации вакцин и лекарств, оценки эпидемиологической ситуации для решения вопроса об открытии границ, совместных научных исследований и внедрения их результатов, подготовки медиков и международного признания их квалификации, международной правовой помощи".

"На первом этапе все эти вопросы могут быть проработаны министерствами юстиции, иностранных дел, здравоохранения, санитарными ведомствами наших стран. Многие аспекты будут обсуждаться и на нашем форуме", - сказал глава Минюста РФ.

"Только вместе мы сможем использовать нынешний кризис как стимул для развития и переосмысления ценностных ориентиров, создания новых правовых институтов, а также сделать шаг к выстраиванию справедливого правопорядка, обеспечивающего защиту жизни и здоровья людей по всему миру", - добавил он.