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Минюст РФ инициирует подписание всеобщей конвенции по борьбе с COVID

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Глава Минюста России Константин Чуйченко считает целесообразным подписание странами глобальной конвенции в сфере здравоохранения в целях минимизации ущерба от пандемии коронавируса.

"Нам с вами, юристам, предстоит оказать содействие в наиболее быстром восстановлении всех сфер общественных отношений и минимизации последствий пандемии (коронавируса - ИФ). Право должно не только следовать меняющимся обстоятельствам, но и предвосхищать возникновение новых вызовов и угроз, становиться стимулом для взаимодействия между различными субъектами", - сказал Чуйченко в среду на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, прогнозирование, построение правовых моделей на основании научных исследований, предыдущего опыта и закономерностей человеческого поведения "позволяет уже сейчас предложить механизмы, которые помогут избежать или, по крайней мере, нивелировать негативные последствия будущих угроз".

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"Одним из таких механизмов может стать всеобщая конвенция, предусматривающая международное сотрудничество по борьбе с глобальными вызовами в сфере здравоохранения", - сказал министр.

Он отметил, что пандемия коронавируса - "это серьезная проверка для государств".

"Только международная солидарность позволит противостоять вызовам, которые не признают государственные границы. Уже сейчас очевидно, что временное улучшение эпидемиологической ситуации в одной стране может коренным образом измениться к худшему, если в соседних странах ситуация все еще не стабилизировалась", - сказал Чуйченко.

Он считает, что в новой всеобщей конвенции на системном уровне могут быть, в том числе, решены вопросы международного признания прививочных сертификатов, "введены единые правила регистрации вакцин и лекарств, оценки эпидемиологической ситуации для решения вопроса об открытии границ, совместных научных исследований и внедрения их результатов, подготовки медиков и международного признания их квалификации, международной правовой помощи".

"На первом этапе все эти вопросы могут быть проработаны министерствами юстиции, иностранных дел, здравоохранения, санитарными ведомствами наших стран. Многие аспекты будут обсуждаться и на нашем форуме", - сказал глава Минюста РФ.

"Только вместе мы сможем использовать нынешний кризис как стимул для развития и переосмысления ценностных ориентиров, создания новых правовых институтов, а также сделать шаг к выстраиванию справедливого правопорядка, обеспечивающего защиту жизни и здоровья людей по всему миру", - добавил он.

Хроника 09 января 2020 года – 19 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Минюст РФ Константин Чуйченко Коронавирус

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