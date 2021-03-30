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Лидеры 24 стран призвали заключить международный "антипандемийный" договор

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Главы 24 государств мира, а также генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус подписали письмо с призывом заключить международный договор, направленный на борьбу с будущими пандемиями.

Среди поддержавших это воззвание - премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер Норвегии Эрна Сульберг, премьер Испании Педро Санчес, президент Сербии Александр Вучич, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, президент Украины Владимир Зеленский и т.д., а соответствующие публикации появились в различных мировых газетах, включая The Telegraph.

Пандемия коронавируса

"Вместе мы должны быть лучше подготовленными к тому, чтобы предсказывать, предотвращать, обнаруживать, оценивать и эффективно отвечать на пандемии - при высоком уровне координации. Пандемия коронавируса COVID-19 стала сильным и болезненным напоминанием того, что никто не находится в безопасности, пока в безопасности не находятся все", - говорится в тексте письма.

"Для этой цели, полагаем мы, странам следует работать вместе над новым международным договором по готовности к пандемиям и реагированию на них", - отмечают авторы письма, проводя при этом параллели с развитием международного сотрудничества по итогам Первой и Второй мировых войн.

Согласно предложению авторов, основной целью будущего договора должно стать сотрудничество для предупреждения об угрозах, обмена информацией, ведения научно-исследовательских работ, для производства и распределения вакцин, лекарств, средств диагностики и средств индивидуальной защиты.

При этом инициатива предлагает уделять внимание и экологии в целом, а также вести совместную работу правительствам различных стран, гражданскому обществу, частному сектору.

"В то самое время как COVID-19 эксплуатирует наши слабости и линии раскола, мы должны воспользоваться этой возможностью и выступить вместе как глобальное сообщество ради мирного сотрудничества, которое будет простираться дальше нынешнего кризиса", - указано в письме.

В нем также резюмируется, что готовность к пандемиям требует "глобального лидерства для глобальной системы здравоохранения".

ВОЗ Коронавирус

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