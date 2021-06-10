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Страны G7 разработают договор о готовности к пандемиям в будущем

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Страны "группы семи" (G7) начнут разработку договора о готовности к пандемиям в будущем и пообещают распространить вакцины от коронавируса COVID-19 по всему миру до конца следующего года, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"G7 пообещает распространить препараты для вакцинации по всему миру к концу следующего года... Мы начнем разработку нового глобального договора о готовности к пандемиям, чтобы мир больше никогда не оказался в такой ситуации", - говорится в послании Джонсона в преддверии саммита "группы семи".

На саммите также обсудят глобальные экологические вопросы и проблемы образования.

"Мы будем работать вместе над решением самых серьезных мировых проблем: сокращением выбросов углерода, борьбой с утратой биоразнообразия и доступным образованием для 40 млн девочек к 2025 году", - отметил Джонсон.

Британский премьер добавил, что он и президент США Джо Байден подпишут хартию о приверженности двух стран ценностям НАТО.

"Президент Байден и я подпишем хартию, которая охватывает сферы науки, технологий и торговли и, прежде всего, которая подчеркивает нашу совместную приверженность НАТО", - добавил Джонсон.

Саммит стран G7 пройдет в графстве Корнуолл в Великобритании 11-13 июня.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Борис Джонсон Великобритания Коронавирус G7

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