В Петербурге второй день подряд бушует штормовой ветер

Повалено более 50 деревьев, повреждено три машины, есть один пострадавший

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Штормовой ветер второй день подряд валит деревья в Петербурге, сообщает в среду управление МЧС по городу.

По состоянию на 21:00 по московскому времени, спасатели 75 раз выезжали ликвидировать последствия непогоды. По предварительным данным, повалено 52 дерева, повреждены три легковых автомобиля.

В ведомстве добавляют, что есть один пострадавший. Его состояние не уточняется.

В настоящий момент в Петербурге начался ливневый дождь с ветром, порывы которого, по данным МЧС, достигают 18 м/с.

Вечером во вторник, 18 мая, в Петербурге прошла гроза с порывами ветра до 20 м/с. Непогода спровоцировала обрушение крыши кафе, при котором пострадали четыре человека: двое из них, в том числе ребенок, были госпитализированы, а двоих отпустили на амбулаторное лечение. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).