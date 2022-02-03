Мишустин пообещал субсидировать внутренние чартеры для туристов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российские туроператоры в 2022 году снова получат субсидии на внутренние чартерные перевозки, это позволит туротрасли справляться с последствиями пандемии, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Субсидии позволят им возместить до половины затрат на организацию рейсов, уточнил он.

В национальном проекте по туризму в течение следующих трех лет на эти цели будут ежегодно будут выделять по 1,2 млрд рублей, добавил премьер.

Он выразил надежду на то, что граждане России воспользуются новыми возможностями для путешествия по стране, потому что пакетные туры в популярные российские города станут более доступными.

Ранее стало известно, что правительство решило и в 2022 году освободить туроператоров, занимающихся выездным туризмом, от взносов в фонд "Турпомощь".