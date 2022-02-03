Поиск
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Швейцария - Канада 1:12Подробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа B Китай - Чехия 1:3Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:33Заразились
на 03.02В России 12 284 564+155 768В мире 384 859 233+3 175 373

Мишустин пообещал субсидировать внутренние чартеры для туристов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российские туроператоры в 2022 году снова получат субсидии на внутренние чартерные перевозки, это позволит туротрасли справляться с последствиями пандемии, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Субсидии позволят им возместить до половины затрат на организацию рейсов, уточнил он.

В национальном проекте по туризму в течение следующих трех лет на эти цели будут ежегодно будут выделять по 1,2 млрд рублей, добавил премьер.

Он выразил надежду на то, что граждане России воспользуются новыми возможностями для путешествия по стране, потому что пакетные туры в популярные российские города станут более доступными.

Ранее стало известно, что правительство решило и в 2022 году освободить туроператоров, занимающихся выездным туризмом, от взносов в фонд "Турпомощь".

Правительство Михаил Мишустин коронавирус Турпомощь

Новости по теме

Новости

Адвокат сообщила о нарушении прав заключенных в колонии под Саратовом

Экс-директор предприятия "Роскосмоса" получил пять лет за присвоение 20 млн руб.

Экс-директор предприятия "Роскосмоса" получил пять лет за присвоение 20 млн руб.

Atomyze первой получила лицензию ЦБ на управление цифровыми финактивами

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый февраль в России

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый февраль в России

Песков рассказал, о чем беседовали Путин и Кадыров накануне

Песков рассказал, о чем беседовали Путин и Кадыров накануне

Верховный суд 28 февраля проверит законность ликвидации "Мемориала"

Верховный суд 28 февраля проверит законность ликвидации "Мемориала"
Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 17 792 пациента с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 17 792 пациента с коронавирусом

Центр ФСБ счел опасным использовать иностранные техсредства для киберзащиты РФ

В погоне за кадрами: как Россия готовит специалистов для IT-отрасли

В погоне за кадрами: как Россия готовит специалистов для IT-отрасли
Пандемия коронавируса

Генпрокурор потребовал проверить подорожание тестов на COVID-19

Генпрокурор потребовал проверить подорожание тестов на COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });