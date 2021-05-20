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Ураган в Петербурге повалил еще 62 дерева

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Спасателей в Петербурге почти 90 раз вызывали устранять последствия разразившейся накануне вечером грозы, сообщает управление МЧС по городу.

Порывы ветра, достигавшие 18 м/с, повалили 62 дерева. Повреждены девять легковых автомобилей.

В РоссииВ Петербурге второй день подряд бушует штормовой ветерЧитать подробнее

Накануне сообщалось об одном пострадавшем в непогоду. Его состояние в МЧС не уточнили.

Вечером во вторник и в среду в Петербурге бушевали гроза и штормовой ветер.

Во время непогоды во вторник было повалено более 160 деревьев. Под упавшей кровлей ресторана фастфуда на проспекте Испытателей пострадали четыре человека: двое из них, женщина и ребенок, были госпитализированы, еще двух отправили на амбулаторное лечение. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Петербург

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